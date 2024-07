Regione, Giambona: "Lavoratori Asu dei beni culturali dimenticati da Schifani"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

“Continua a sfumare il sogno di stabilizzazione degli oltre 260 lavoratori ASU operanti nei siti dei beni culturali siciliani. Ad oggi vane le promesse del presidente Schifani, il quale avrebbe dichiarato, nella consueta modalità spot, la fine del precariato in Sicilia“. Questo quanto dice il Vicepresidente del Gruppo Parlamentare del Partito Democratico all'Ars, Mario Giambona. “Malgrado il Parlamento Siciliano si sia speso per risolvere tale problematica attraverso una norma ad hoc all'interno dell'ultima finanziaria regionale, per questa importante platea impiegata nei beni culturali il traguardo sembra ancora lontano. Proprio per garantire la dignità lavorativa degli ASU e su stimolo delle organizzazioni sindacali di categoria, ho presentato un’interpellanza parlamentare così da dare tempi certi ed immediata esecuzione alla volontà dell'Assemblea Regionale nella stabilizzazione dei lavoratori coinvolti, ponendo rimedio a decine di anni di diritti loro negati".