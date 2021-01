VIDEO | Coronavirus, Musumeci: "Avevo chiesto zona rossa, introdurremo misure più restrittive"

Il governatore all'Albergo delle Povere con il leader della Lega Salvini commenta la scelta del ministro Speranza che ha inserito l'Isola nelle regioni in zona Arancione. Il governatore: "Dati allarmanti, stasera firmeremo un'ordinanza con misure più restrittive: rimane la didattica a distanza per le superiori e pensiamo di poter chiudere per alcuni giorni le scuole di ogni ordine e grado. L'indisciplina di una parte dei siciliani ha finito con il rimettere in discussione tutti i buoni risultati raggiunti".