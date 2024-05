Venti milioni alla Sicilia per la siccità, il Pd: "Asse Meloni-Schifani una sventura per l'Isola"

Il governo Meloni stanzia 20 milioni per la siccità in Sicilia attraverso la dichiarazione dello stato d'emergenza nazionale, ma il provvedimento del Consiglio dei ministri fa discutere. I fondi, infatti, non vengono ritenuti sufficienti dal Pd Sicilia che attraverso il segretario regionale Anthony Barbagallo parla di "montagna che ha partorito il topolino".

Barbagallo (Pd): "Schifani ottiene solo spiccioli"

Barbagallo, che è anche deputato alla Camera, sull'argomento ha presentato un ordine del giorno, approvato dall'Aula, che impegna il governo a finanziare i 27 progetti individuati dal commissario straordinario per la siccità per un importo di 829 milioni di euro. Una somma ben lontana da quanto deliberato da Palazzo Chigi. "Questo asse Roma-Palermo, due governi di centrodestra, è una vera e propria sventura per la nostra Isola che, si accinge alla stagione estiva tra le più calde e secche degli ultimi decenni, nel totale immobilismo di chi siede a Palazzo d'Orleans, come Schifani e di lo ha preceduto e ora è ministro della Protezione civile", dice Barbagallo, riferendosi a Nello Musumeci.

"Le responsabilità del centrodestra - prosegue il segretario siciliano del Pd - sono palesi ed è bene ribadirlo: è presidente Musumeci, infatti, nel 2021 quando 31 progetti, valore circa 360 milioni di fondi Pnrr, per il miglioramento del settore irriguo sono stati sonoramente bocciati. Mentre Schifani si presenta col cappello in mano a Roma e ottiene solo spiccioli quando dovrebbe battere i pugni per ottenere, oltre allo stato di emergenza, più risorse e il finanziamento dei 27 progetti individuati dal commissario straordinario per la siccità per un importo di 829 milioni. Un livello di inadeguatezza tale - conclude - da non riuscire a realizzare un intervento a Ponte Barca, sul fiume Simeto, dove da settimane vengono dispersi decine di litri di acqua al secondo destinata all'uso irriguo a causa di una falla".

Varchi (Fdi): "A questi primi fondi ne seguiranno altri"

Di parere opposto le dichiarazioni di Carolina Varchi, deputato palermitano di Fratelli d’Italia: "Il governo Meloni ha risposto alla giusta richiesta del presidente della Regione Renato Schifani e, in Consiglio dei ministri, ha deliberato lo stato d’emergenza per la crisi idrica in Sicilia. Grazie al ministro Nello Musumeci per la celerità con cui è intervenuto. Il provvedimento - aggiunge - si traduce subito in uno stanziamento di 20 milioni che servirà alla Sicilia per fronteggiare l’emergenza attraverso molteplici interventi e l’invio di nuovi mezzi. A questi primi fondi ne seguiranno altri, come ha già annunciato il ministro Musumeci. La decisione del Consiglio dei ministri dimostra ancora una volta - conclude Varchi - l’importanza della sinergia tra governo nazionale e regionale, nell’interesse dei cittadini siciliani".