Sferracavallo, Varrica e Randazzo (M5S): "Sbloccati gli 8 milioni per la bretella di via Nicoletti"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Si sbloccano le risorse stanziate per la realizzazione della bretella di Via Nicoletti, ottenute con un emendamento proposto dal deputato palermitano Adriano Varrica.

"Un risultato costruito negli anni con la borgata", così Il capogruppo del M5S in Consiglio e candidato alle elezioni europee Antonino Randazzo, unitamente ai consiglieri di circoscrizione Simone Aiello e Giovanni Galioto, commenta lo sblocco degli otto milioni destinati alla realizzazione della bretella di Via Nicoletti a Sferracavallo, attesa da decenni: "Siamo contenti che finalmente il Governo regionale stia rispettando quanto previsto con l'approvazione in Ars dell'emendamento del deputato Adriano Varrica in finanziaria 2023 che aveva previsto le risorse per la realizzazione per la bretella di via Nicoletti a Sferracavallo, bloccate poi dal Governo Meloni in attesa della firma dell'Accordo di Coesione con la Regione. Oggi, si aggiunge un altro importante tassello alla nostra battaglia per il rilancio della borgata, proprio quando stanno per concludersi i lavori dello splendido lungomare di Barcarello, finanziato su nostra iniziativa coi fondi del React Eu ottenuti dal presidente Giuseppe Conte".

"Siamo contenti che almeno su questo fronte - chiosa il deputato promotore dell'emendamento, Adriano Varrica - non vi siano state spiacevoli sorprese nell'Accordo di Coesione. Rivendichiamo con orgoglio il nostro ruolo di costruttori di percorsi politici e istituzionali nell'interesse della collettività. Ringrazio l'Assessore Aricò per aver condiviso l'importanza dell'infrastruttura a seguito di atti parlamentari e dibatti in Commissione e a prescindere dalla provenienza politica della proposta".