Settima circoscrizione, bis di Fabio Costantino: anche in questa consiliatura è lui il vicepresidente

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Si è appena conclusa la votazione per eleggere il nuovo vicepresidente della settima circoscrizione. Con 6 voti a favore, 2 schede bianche e 2 per l'esponente del M5S, Giovanni Galiotto, il Consiglio ha eletto Fabio Costantino di Fratelli d'Italia, il quale per la seconda volta consecutiva rivestirà l'incarico.

"Non nascondo la soddisfazione per la fiducia che il Consiglio di circoscrizione mi ha concesso. Così come sono grato ai 1.300 cittadini che in me hanno creduto nella scorsa tornata elettorale di giugno. Sono stato il più votato in tutte le circoscrizioni di Palermo e questo non può che essere da stimolo per continuare a svolgere al meglio il mio ruolo. La settima circoscrizione, per densità abitativa è tra le più grandi della città. Come fatto dai banchi dell'opposizione negli ultimi 5 anni, il mio impegno non muterà. Sarò sempre una vigile sentinella a tutela del territorio", afferma il neo vicepresidente.