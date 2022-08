Settima circoscrizione, il consigliere Salvo D'Asta aderisce a Forza Italia

Il consigliere della settima circoscrizione Salvo D'Asta, eletto nella lista civica "Fiore presidente", aderisce a Forza Italia. Il passaggio è stato ufficializzato con una nota indirizzata al presidente della settima circoscrizione Giuseppe Fiore e alla dirigente del settore Partecipazione istituzioonale-Attività circoscrizioni Patrizia Giuseppina Arena.

"Sono orgoglioso di questo nuovo percorso in Forza Italia al fianco del mio amico Edy Tamajo, deputato regionale dell'Ars: per me si tratta di un ritorno alle origini. A prescindere dal partito d'appartenenza, continuerò a stare al fianco dei cittadini per far crescere e migliorare la vivibilità nei nostri quartieri".