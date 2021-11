Sesta circoscrizione, il consigliere Antonino Nona lascia Fratelli d'Italia e passa a Forza Italia

Il consigliere della Sesta circoscrizione Antonio Nona lascia Fratelli d’Italia e passa a Forza Italia.

Ne dà notizia Giulio Tantillo, capogruppo degli azzurri a Sala delle Lapidi: “L’adesione di Nona - dice Tantillo - è la conferma che il nostro partito continua a crescere ed è sempre più presente nel territorio cittadino. Siamo certi che una persona operativa come il consigliere Nona, abituato a stare fra la gente e a lavorare per la gente, troverà ancora più stimoli per continuare questa esperienza politica”.

Il consigliere Nona, dopo aver espresso soddisfazione per il ritorno in Forza Italia, afferma: “Nel solco dei valori del centrodestra, continuerò a lavorare con rinnovato impegno e a prodigarmi per migliorare i servizi e il decoro della circoscrizione dialogando con le realtà locali e le agenzie educative, sociali ed imprenditoriali del territorio. Ringrazio Giulio Tantillo che mi ha coinvolto e trascinato nel progetto politico di Forza Italia”.