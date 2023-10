Dehors, il Senato approva l'emendamento che proroga le autorizzazioni fino al 31 dicembre del 2024

“Le autorizzazioni per i dehors sono prorogate fino al 31 dicembre del 2024. Il Senato ha approvato l’emendamento di Fratelli d’Italia al decreto legge concorrenza che prevedeva appunto il prolungamento dei tempi per le occupazioni di suolo pubblico. Una norma giusta e di buon senso”. Lo dichiara Carolina Varchi, deputato di Fratelli d’Italia.

“A Palermo, come nelle altre città d’Italia - aggiunge Varchi - queste strutture rappresentano una fonte di crescita per tante nostre piccole e medie imprese che operano sul territorio nel campo della ristorazione e non solo. Con la norma appena approvata - conclude Varchi - consentiremo a queste aziende di programmare al meglio le proprie attività”.