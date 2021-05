Comune ed ex municipalizzate, il centrodestra: "Stop a promozioni e selezione tecnici"

Ad intimare l'alt all'amministrazione sono i segretari cittadini e i capigruppo in Consiglio di Forza Italia, Lega, Fratelli d'Italia, Diventerà Bellissima e Udc. "Piuttosto si assicuri la tenuta economico-finanziaria"

"Stop alle promozioni e alla selezione di personale tecnico provvisorio nelle società partecipate e negli uffici comunali". Ad intimare l'alt al Comune sono i segretari cittadini e i capigruppo in Consiglio di Forza Italia, Lega, Fratelli d'Italia, Diventerà Bellissima e Udc, che sono tornati a riunirsi per proseguire i tavoli tematici annunciati pochi giorni fa.

"Apprendiamo che l'amministrazione comunale avrebbe intenzione di procedere al reclutamento di personale tecnico provvisorio, e che le società partecipate hanno fatto, e altre si accingono a fare, bandi e avvisi per promozione di personale e progressioni di livello oltre ad assunzioni di personale interinale. Tutto ciò è inopportuno visto il momento in cui ci troviamo. E' necessario, invece, e di questo ne siamo preoccupati, che l’amministrazione comunale lavori alacremente per assicurare gli equilibri economico-finanziari delle aziende e la loro stabilità".

"Chiederemo, pertanto - conclude la nota del centrodestra - l’audizione dei vertici delle aziende in Consiglio comunale, unitamente al direttore generale, al ragioniere generale e all'avvocatura per chiedere lo stop totale di queste iniziative".