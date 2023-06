Seggio all'Ars, i legali del deputato Nicolò Catania presentano ricorso in appello

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

E' stato depositato ieri il ricorso in appello dell’onorevole Nicolò Catania (FdI) avverso la decisione dei giudici di primo grado che hanno dato ragione a Giuseppe Bica per il seggio all’Assemblea Regionale Siciliana. A difendere Catania, in questa fase del giudizio, è il collegio difensivo composto dagli avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia del foro di Palermo. Così come anticipato nei giorni scorsi, il deputato regionale rimane, dunque, in carica per l’effetto del ricorso presentato e continuerà a partecipare ai lavori d’aula già a partire da domani.