VIDEO | Flop SeeSicily, il M5S attacca: "Schifani prigioniero, Fdi ha militarizzato l'assessorato al Turismo" 

Il gruppo parlamentare M5s all'Assemblea regionale siciliana chiede al governatore Renato Schifani di togliere l'assessorato al Turismo a Fratelli d'Italia, che al momento è guidato dai meloniani con Elvira Amata. La richiesta è arrivata nel corso di una conferenza stampa convocata a Palazzo dei Normanni di Palermo sulla vicenda 'SeeSicily', per la quale i pentastellati stanno preparando un esposto da presentare alla Corte dei conti. "Questo è un vero preavviso di sfratto nei confronti di Fratelli d\'Italia dall'assessorato al Turismo - ha affermato il capogruppo Antonino De Luca -. È evidente che c'è qualcosa che non va e, in ogni caso, credo che ai siciliani sia dovuta trasparenza e serenità".

"A prescindere dall'esito dei procedimenti che potrebbero nascere dalla nostra denuncia - ha aggiunto De Luca -, credo sia un atto di correttezza e lealtà nei confronti dei siciliani dare quell\'assessorato a una forza politica diversa da quella che l'ha governata in questi anni".

Il deputato del Movimento 5 stelle all'Assemblea regionale Siciliana, Luigi Sunseri, ha rincarato la dose: "Mi pare evidente che la gestione quasi militare dell'assessorato al Turismo è stata fallimentare in questi anni". Il parlamentare pentastellato ha eseguito un accesso agli atti relativamente al programma di promozione turistica ideato dalla Regione Siciliana sotto la gestione Musumeci per rilanciare il settore nell'Isola dopo la pandemia. "Il presidente della Regione Renato Schifani ha preso delle decisioni importanti rimuovendo il precedente assessore, ma lasciando comunque l'assessorato al Turismo a Fratelli d'Italia - ha aggiunto Sunseri in riferimento alla vicenda Cannes -. Chiediamo al governatore di attenzionare questa vicenda, che è molto più grossa rispetto a quella di Cannes e che probabilmente avrà ulteriori risvolti".

Così invece i deputati regionali di Fratelli d'Italia commentando i contenuti della conferenza stampa di oggi del M5S sul tema “SeeSicily”."Dai deputati regionali dei M5S ci saremmo aspettati risposte dettagliate alle dettagliate spiegazioni fornite dall'assessore Elvira Amata su “SeeSicily”. Purtroppo prendiamo atto che continuano ad avere come unico obiettivo quello di alzare ulteriormente il livello dello scontro politico, con una polemica pretestuosa e per giunta basata su una scarsa conoscenza della materia. Ribadiamo, quindi, che proprio per questo sarebbe opportuno che Luigi Sunseri si dimettesse dalla carica di presidente della Commissione sulle attività dell'Unione Europea. All'assessore Elvira Amata- che in continuità del precedente governo regionale sta ben operando- rinnoviamo il nostro pieno sostegno".