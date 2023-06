Consiglio, la maggioranza non ha i numeri e la seduta salta: opposizioni all'attacco

La seduta del Consiglio comunale salta per macanza del numero legale, con buona pace per la tassa di soggiorno: ancora una volta rinviata. Se ne riparlerà la prossima settimana. Intanto fioccano le accuse da parte dell'opposizione e i distinguo nella maggioranza, mentre il presidente Giulio Tantillo recita il mea culpa.

All'appello chiamato da Tantillo, i consiglieri di maggioranza erano 20. Uno in meno rispetto a quelli necessari per aprire i lavori, come da accordo con l'opposizione, che non entra in Aula e accusa la maggioranza di "non possedere cultura di governo".

"Neanche la strigliata del sindaco è servita a muovere le coscienze della maggioranza - dichiarano i consiglieri di Progetto Palermo, Partito democratico, Azione, Movimento 5 Stelle, Oso e gruppo Misto -. Nemmeno dinanzi alla stringente scadenza della rimodulazione del piano di riequilibrio e la necessaria approvazione di due complesse delibere propedeutiche al bilancio, la maggioranza si è preoccupata di garantire la validità della seduta. La crisi della maggioranza è ormai sotto gli occhi di tutti ed è inaccettabile che al governo della città sieda un'amministrazione che ha più a cuore le poltrone che l'interesse dei cittadini e delle cittadine".

Il presidente Tantillo parla di "incidente di percorso" e si assume le responsabilità del flop della maggioranza: "Faccio 'mea culpa'. Potevo aspettare a chiamare l'appello e invece sono stato troppo solerte. Sabrina Figuccia si è attardata ma era già a Palazzo delle Aquile: è arrivata in Aula dopo 5 minuti. Con lei saremmo arrivati a 21. Non c'è nessun problema nella maggioranza".

In presenza di un accordo, i gruppi di minoranza sono stati inflessibili. "Un atteggiamento incomprensibile" per il consigliere Salvo Alotta (Lavoriamo per Palermo), che sottolinea: "La città è di tutti, non solo della coalizione del sindaco Lagalla. Anche oggi l’opposizione ha deciso di non entrare in Aula per ostacolare i lavori del Consiglio comunale". Di tenore opposto un altro esponente della maggioranza, il capogruppo di Forza Italia Gianluca Inzerillo: "Non mi sento di attaccare l'opposizione. Voglio solo sottolineare che Forza Italia era presente a ranghi completi, tutti e 7 i consiglieri, ma la maggioranza non riesce a garantire in numeri in Aula".