A scuola di politica con la seconda circoscrizione, gli alunni delle elementari diventeranno... sindaci

Educare i bambini alla partecipazione attiva, rendendoli attori protagonisti della democrazia e della politica locale, e allo stesso tempo trasferire alla circoscrizione le proposte degli alunni delle scuole elementari. E' questo l'obiettivo di "Giocando in democrazia", iniziativa promossa da Teresa Leto - già coordinatrice dei giovani di Forza Italia - e sposata dal presidente della seconda circoscrizione Giuseppe Federico.

Tutte le scuole elementari della seconda circoscrizione saranno coinvolte in questo progetto che vedrà gli studenti al centro della vita politica di alcuni quartieri periferici della città. Ogni scuola avrà il suo baby sindaco, eletto dagli studenti, che raccoglierà le segnalazioni e le proposte dall'intera comunità studentesca per migliorare le condizioni delle zone in cui vivono.

Una volta al mese verrà convocata "l'assemblea dei piccoli sindaci", che si svolgerà nei locali della seconda circoscrizione di via San Ciro a Brancaccio. Dopo aver ascoltato le proposte dei piccoli sindaci, il presidente Federico le trasformerà in mozioni da approvare poi in Consiglio.

"Questa iniziativa - racconta Federico - è nata qualche tempo fa in occasione di un sopralluogo, effettuato con Teresa Leto, in uno spazio verde in via Bassano che vorremmo recuperare per farlo diventare un parco giochi. Un bambino si è avvicinato e ci ha detto che non vedeva l’ora di venirci a giocare perché a Romagnolo mancano gli spazi all'aperto per il tempo libero. Questo ci ha fatto pensare a quanto bisogno ci sia di avvicinare i ragazzini alle istituzioni, che al giorno d'oggi appaiono sempre più lontane dalla vita quotidiana, soprattutto nelle zone periferiche della città".

"I bambini rappresentano il futuro di Palermo: tramite loro vogliamo sensibilizzare le famiglie, per scongiurare condotte errate che ogni giorno contribuiscono ad aumentare le condizioni di degrado della città. Vorremmo che i bambini e i ragazzi, grazie a questo progetto, siano più vicini alla vita democratica e politica della città, diventandone parte integrante", aggiunge Teresa Leto.

In questi giorni Federico e Leto stanno incontrando i presidi delle scuole della seconda circoscrizione per raccogliere le adesioni all'iniziativa.