Seconda circoscrizione, il presidente Mario Greco ritorna in Forza Italia

Mario Greco, presidente della seconda circoscrizione, aderisce a Forza Italia. Per Greco, eletto nel centrosinistra, si tratta di un ritorno, avendo già militato sia in Forza Italia sia in Grande Sud con Gianfranco Miccichè.

"Sono contento - afferma Greco - di ritornare in quella che considero la mia casa naturale. Sono certo che con il supporto del gruppo e dei numerosi amici potremo lavorare in sinergia per raggiungere quegli obiettivi necessari per il bene della comunità cittadina”.

Apprezzamento per il ritorno di Greco tra gli azzurri è stato espresso dallo stesso Miccichè: "E' un giovane brillante che conosco da tanto tempo e al quale riconosco un ottimo attaccamento territoriale e la voglia di spendersi per il prossimo. Gli auguro di svolgere un ottimo e proficuo lavoro nel partito".