Seconda circoscrizione, Piazzese: "Approvata mozione su proroga per l'utilizzo dei fondi ex Gescal"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Approvata oggi una mozione sottoscritta da tutto il Consiglio della seconda circoscrizione in cui s'impegna l’amministrazione comunale ad attivare tempestivamente la procedura di proroga, a saldi invariati, per gli interventi allo Sperone, per la realizzazione delle opere da effettuare con i fondi ex Gescal. Si chiede altresì di indirizzare eventuali rimodulazioni verso interventi di edilizia scolastica, realizzazione di parchi verdi attrezzati e giardini pubblici, nonchè opere di viabilità stradale, escludendo progetti obsoleti e di scarso impatto sociale per la vita dello Sperone. Abbiamo consapevolezza della grande missione sociale che la realizzazione di questi interventi avrà sullo Sperone e vogliamo essere interpreti e protagonisti, insieme all’amministrazione comunale, di quelle che sono le necessità che il territorio richiede". Così in una nota il consigliere della seconda circoscrizione Giuseppe Piazzese.