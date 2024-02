Nasce il gruppo della Dc in seconda circoscrizione, Bonanno: "Il partito cresce in termini di qualità"

Nasce il gruppo consiliare della Democrazia cristiana in seconda circoscrizione. Ne fanno parte Alessandro Gandolfo e Claudio Sala. Quest'ultimo - fratello di Toni Sala, ex assessore della Giunta Orlando - è appena passato dal Pd alla Dc.

"Con l’adesione del Sala, al quale do il benvenuto a nome del gruppo Dc, il partito cresce in termini di qualità, radicamento ed esperienza in una circoscrizione molto importante e nella quale stiamo dando risposte importanti. Questa ulteriore adesione certifica la bontà del nostro progetto politico, che si conferma sempre più attrattivo per quanti vedono la politica come servizio alla collettività. A Sala e al neo capogruppo alla seconda circoscrizione Alessandro Gandolfo faccio gli auguri di un proficuo lavoro per il bene del loro territorio", afferma il capogruppo della Dc in Consiglio Domenico Bonanno.

"La costituzione del gruppo della Dc al Consiglio della seconda circoscrizione - dichiarano Alessandro Gandolfo e Claudio Sala - oltre a rafforzare la nostra presenza in questa parte importante della città ci permetterà di avviare una proficua collaborazione con il gruppo consiliare al Comune e con la rappresentanza in giunta in modo da poter dare risposte concrete ai cittadini e trasformare le nostre proposte in atti concreti dell’amministrazione".