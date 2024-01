Seconda circoscrizione, Claudio Sala lascia il Pd e abbraccia Cuffaro: formalizzato il passaggio alla Dc

Alla seconda circoscrizione il consigliere Claudio Sala lascia il Pd e aderisce alla Dc. Il passaggio è stato ufficializzato oggi, alla presenza del segretario nazionale della Dc, Totò Cuffaro. Claudio Sala - fratello di Toni, ex consigliere comunale e assessore della Giunta Orlando - entra quindi nella maggioranza di centrodestra, che sale così a 8 consiglieri. All'opposizione restano solo i due consiglieri del M5S.

"Siamo lieti di accogliere Claudio Sala nella Democrazia Cristiana - dichiara Cuffaro - la sua adesione, unita al grande consenso che raccogliamo giornalmente durante i congressi e gli incontri in giro per la Sicilia, testimonia ancora una volta la bontà del nostro progetto, con giovani e donne in grado di dare un apporto significativo per la crescita del territorio".

"Sono felice di far parte della Dc - dichiara Sala - è un partito in crescita i cui dirigenti e rappresentanti delle istituzioni lavorano per il territorio ed è per questo che ritengo possa dare tanto alla Sicilia. La Democrazia Cristiana è un partito che può riaccendere la speranza dei siciliani".

Il presidente della seconda circoscrizione, Giuseppe Federico, dà "il benvenuto a Sala", sottolineando "il rafforzamento della compagine di centrodestra in un territorio importante della cittàò di Palermo".