Frasca Polara: "Le scuole non chiuderanno, bene il dietrofront del sindaco"

"Bene ha fatto il Sindaco a fare marcia indietro", lo dichiara il presidente dell'VIII Circoscrizione Marco Frasca Polara commentando la decisione del Sindaco di non firmare l'ordinanza di chiusura delle scuole annunciata ieri. "Chiudere le scuole lasciando tutto il resto aperto non aveva senso nemmeno da un punto di vista sanitario. Significava penalizzare i più piccoli e aumentare le diseguaglianze sociali e la povertà educativa in città".

"Adesso - continua Frasca Polara- il sindaco si occupi dei mercatini rionali che sono fuori controllo e pericolosi per la salute pubblica. Da troppo tempo l'Amministrazione tollera gli assembramenti dentro queste aree e non vigila sul rispetto delle misure di prevenzione sanitaria. E' ora di intervenire".