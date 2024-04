Scuole-diplomificio, dall'assessore Turano plauso al ministro: "Sì a nuove norme, il fenomeno va stroncato"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

“Non potremmo essere più concordi e uniti, come sempre, da uno spirito di profonda collaborazione con il ministro Giuseppe Valditara, che ha annunciato nuove e più rigorose norme di contrasto ai diplomi facili. Noi, da tempo e costantemente, lavoriamo senza clamori per rimettere ordine”. Lo dichiara Mimmo Turano, esponente della Lega e assessore regionale dell’Istruzione e Formazione professionale, commentando l'annuncio del ministro dell'Istruzione e del merito, rispetto al presunto scandalo-diplomifici in Sicilia. “Le iniziative portate avanti insieme con il direttore dell’Usr Sicilia Giuseppe Pierro - aggiunge Turano - sono state, sono e saranno concrete per contrastare il fenomeno delle scuole-diplomificio e qualsiasi illecita scorciatoia che possa nuocere alla sana e completa formazione dei nostri ragazzi".