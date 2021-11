Il divario tra Nord e Sud inizia a scuola, Marano: "A Palermo poche risorse per il tempo pieno"

Scuole del Sud penalizzate dalla mancanza di risorse statali, che confluiscono invece in modo preponderante verso il Nord. A tratteggiare senza mezzi termini il persistente divario tra le due estremità dello Stivale è l’assessore alla Scuola del Comune di Palermo, Giovanna Marano, intervenendo al dibattito “Possibili modelli educativi dalla Sicilia all’Europa” organizzato nell’ambito della conferenza regionale Istruzione, Università e Formazione professionale in Sicilia.

Secondo Marano "uno dei casi emblematici, condiviso all’incontro di questa mattina, è la differenza del numero di ore di scuola a cui studenti e famiglie possono avere accesso. A Milano e provincia 96 classi di primaria su 100 usufruiscono del tempo pieno. A Palermo e Catania, invece, le classi sono tra 8 e 9 su 100. Organizzare un tempo pieno di qualità per l'infanzia e la primaria dipende dalle risorse statali ed è una necessità non rinviabile per poter aggredire la dispersione scolastica e le povertà educative e per poter stringere un patto educativo più efficace con le famiglie".

"La transizione digitale che stiamo attraversando - ha aggiunto - ha comportato e comporta un profondo salto tecnologico, al quale deve seguire necessariamente un salto generazionale che impegni giovani donne e uomini come protagonisti e propulsori della trasformazione sistemica del nostro modello di sviluppo. La scuola è investita da questo cambiamento ed è necessario fare i conti con un rapido percorso di innovazione dei processi educativi a partire dalla didattica differenziale, al fine di valorizzare le diversità del gruppo classe (da quelle culturali a quelle di genere), ma anche quelle individuali, così da ricercare le potenzialità di ciascuno e creare una scuola davvero inclusiva".