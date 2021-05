"Caro ministro, ecco la scuola che vorremmo": gli allievi dell'Umberto scrivono a Bianchi

I ragazzi hanno lanciato su Change.org una petizione al titolare del Miur e hanno raccolto oltre 900 firme in 6 giorni. Hanno sintetizzato in dieci punti che ritengono "imprescindibili": dalla "libera espressione delle proprie inclinazioni" alla "valorizzazione della professione docente”

Si sono seduti attorno a un tavolo e hanno messo nero su bianco pregi e difetti della scuola, elaborando le loro proposte per cambiare ciò che non funziona. I ragazzi della quinta E 202/2021 del liceo Umberto I hanno così lanciato su Change.org una petizione al ministro Patrizio Bianchi e hanno raccolto oltre 900 firme in 6 giorni.

"Come molti altri studentesse e studenti italiani abbiamo sentito l’esigenza di riflettere sul sistema scolastico italiano e di individuare quegli aspetti della nostra Scuola considerabili, oggi, obsoleti e poco funzionali alla crescita dei giovani - spiegano gli autori nel testo della loro petizione - . Per tale ragione abbiamo chiesto ai nostri docenti di attivare un laboratorio di Educazione Civica attraverso cui abbiamo analizzato i punti critici del sistema scolastico italiano, soprattutto della scuola secondaria superiore. Per ampliare la nostra prospettiva, abbiamo condotto alcune interviste a soggetti privilegiati, docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, assicurandoci che lavorassero anche in regioni diverse dalla nostra, e ci siamo confrontati informalmente con altri studenti di altri istituti”.

Un lavoro che ha prodotto un totale di 10 proposte specifiche, incardinate su valori che gli studenti ritengono imprescindibili, ovvero la “centralità della persona: alunn* e docenti, la creazione di una personalità aperta, critica e autonoma, la libera espressione delle proprie inclinazioni e autodeterminazione del proprio futuro”. Ma anche “una scuola partecipativa ed interattiva, la valorizzazione della professione docente”.

Le proposte dei ragazzi: