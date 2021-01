Scuola di formazione politica dell'Udc: seconda lezione online con l'ex ministro Rocco Buttiglione

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il prossimo 23 gennaio, a partire dalle 9,30, si svolgerà come la seconda giornata di formazione politica online dell’Udc Italia, voluta dal segretario nazionale Lorenzo Cesa e dal responsabile agli Enti Locali Decio Terrana ed organizzata dai giovani dell’Udc Italia.

La scuola, che ha registrato l’adesione di circa 250 giovani da tutta Italia e che si svolge in maniera totalmente telematica vista l’attuale emergenza Covid, in questo appuntamento affronterà il tema “Amministrare le Istituzioni” con lo slogan "Uno non vale uno", per evidenziare come sia fondamentale la formazione politica per chi deve amministrare la Res Pubblica. Grande attesa per l’intervento del professore Rocco Buttiglione, presidente onorario dell’Udc Italia, politico e accademico di fama internazionale, per ben due volte ministro, che si confronterà con i giovani Udc sulla storia politica delle istituzioni italiane.

A seguire una tavola rotonda tra amministratori locali: tra i relatori Francesca Draià, Sindaco di Valguarnera, provincia di Enna; Matteo Grossi, sindaco di Sant’Angelo Lomellina, provincia di Pavia;Daniele Lentini, sindaco di Francofonte, provincia di Siracusa; Angelo Madonini, sindaco di Zelo Buon Persico, provincia di Lodi; Alessandro Porto, assessore del Comune di Catania.

Dopo una piccola pausa si passerà ad una lezione di "Finanza degli Enti Locali" tenuta da Lorenzo Tricoli, esperto in enti locali e fondi strutturali, già Sindaco e Segretario regionale dell’Udeur, attuale responsabile regionale agli Enti locali dell’Udc in Sicilia. La giornata si concluderà, come sempre, col dibattito tra i Giovani dell’Udc. Previsto l’intervento dei consiglieri comunali Angelo Alterio, di Ottaviano; Gabriella Di Franco, di Licata, Elisa Piombini, di Voghera e del vicesindaco di Frascineto Angelo Prioli.

"Siamo onorati di poter accogliere il professore Buttiglione e tutti gli altri relatori - dice Gero Palermo, coordinatore nazionale Giovani Udc -. Riteniamo fondamentale la formazione politica per tutti coloro che si troveranno a guidare le Istituzioni. Formazione che deve partire da solide basi culturali e fornire esperienza e conoscenza delle istituzioni, moderazione e competenza".

Gallery