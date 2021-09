Disabili, Caronia: "Accertare responsabilità ritardi su assistenza comunicazione"

La parlamentare regionale della Lega interviene in merito all'avvio di un'ispezione regionale nelle ex Province in merito all'attuazione dei servizi per gli studenti delle scuole superiori con disabilità

"E' inaccettabile che dopo mesi di riunioni, norme di legge, stanziamenti e impegni, l'anno scolastico sia iniziato ancora una

volta in un clima di assoluta incertezza per gli studenti con disabilità e le loro famiglie. Per questo oggi ho chiesto in commissione Sanità all'Ars che la Regione estenda il compito degli ispettori inviati nelle ex Province perché siano accertati i motivi della mancata attuazione delle linee guida sui servizi, in particolare sull'assistenza alla comunicazione che lì dove avviata, rischia però di essere interrotta già fra qualche settimana". Lo dice Marianna Caronia, deputata regionale della Lega, dopo l'avvio di una ispezione regionale nelle ex Province in merito all'attuazione dei servizi per gli studenti delle scuole superiori con disabilità".

Per l'esponente del Carroccio "Le lentezze e la farraginosità della burocrazia non possono diventare un ostacolo insormontabile perché gli studenti abbiano attuati i propri diritti né perché qualcuno pensi di poter agire in difformità dalla legge".