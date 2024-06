Scritte sessiste sui manifesti elettorali della candidata Annalisa Tardino: "P... di Salvini"

Scritte sessiste apparse sui manifesti elettorali della candidata della Lega alle elezioni Europee Annalisa Tardino. "Condanna per questi atti vandalici che rappresentano non solo un attacco alla persona e alla figura politica, ma anche una violazione dei principi fondamentali di rispetto e uguaglianza che dovrebbero guidare ogni società democratica" ha affermato Edy Tamajo, assessore alle Attività produttive. Tra gli insulti anche un "P.... di Salvini", in riferimento al partito politico di cui fa parte.

I manifesti vandalizzati sono apparsi in diverse zone della città. "Il sessismo e l'odio di genere non dovrebbero avere posto nella nostra comunità - ha detto ancora Tamajo -. Ogni candidato, indipendentemente dal proprio orientamento politico, ha il diritto di partecipare al dibattito pubblico senza subire discriminazioni o attacchi personali. Le elezioni sono un momento fondamentale di espressione democratica, e tutti i candidati devono poter condurre la propria campagna in un clima di rispetto reciproco e civiltà.

Così alla candidata alle prossime Europee sono arrivati molti attestati di solidarietà. "Rivolgo ad Annalisa Tardino la piena solidarietà e supporto in questo momento - ha concluso l'assessore. Inoltre, invito tutti i cittadini e le cittadine a respingere con forza ogni forma di sessismo e a contribuire alla costruzione di una società più giusta e inclusiva. Il mio impegno è e sarà sempre quello di promuovere la parità di genere, il rispetto dei diritti umani e la dignità di ogni individuo. Continuerò a lavorare per un ambiente politico e sociale in cui tutti possano partecipare liberamente e senza paura di essere vittime di discriminazione o violenza".