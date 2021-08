Scontro Scoma-Catania, il consigliere Caracausi: "Parole di certi assessori alimentano il disgusto dei palermitani"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

“Povera la nostra Palermo, amministrata da uomini che usano offese personali e fake news per nascondere le proprie malefatte. Assessori sconclusionati brancolano nel buio delle loro insoddisfazioni scaricando rabbia e frustrazioni sulle opposizioni che democraticamente svolgono il ruolo di critica e di ricerca di soluzioni utili a far tornare Palermo una città civile".

Lo dichiara Paolo Caracausi, consigliere comunale a Palermo di Italia Viva, che spiega: "La città è nel baratro ed a un passo dall’emergenza sanitaria considerate anche le altissime temperature. L’appello di Scoma al prefetto di Palermo, al ministro degli Interni e al presidente del Consiglio per sollecitare l’intervento dell’esercito è legittimo e funzionale al ruolo istituzionale e politico che il parlamentare nazionale ricopre. Se la Giunta vuole bene alla città di Palermo farebbe bene a seguire le giuste soluzioni individuate da chi ogni giorno ricerca un dialogo per il bene della città ma che dall’altra parte riceve solo insulti. La nostra comunità è esausta, vive una situazione drammatica e non vede la luce in fondo al tunnel. Le parole di alcuni membri della Giunta Orlando non fanno altro che alimentare il disgusto dei palermitani”.