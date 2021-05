Sciopero Amat, Chinnici (Iv): "Solidarietà ai lavoratori"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"I lavoratori dell'Amat che hanno scioperato, hanno diritto ad avere certezze sugli stipendi e sul futuro dell'azienda, così come i palermitani hanno diritto di sapere, al di là di faraonici e improbabili progetti, se la società che gestisce il trasporto pubblico è in condizioni di poter garantire i servizi. La querelle tra Amat e Comune sulle zone blu va definita e il contratto di servizio aggiornato, l'amministrazione venga in consiglio comunale a dire alla città come pensano di risolvere il problema, sempre che ne abbiano idea". Lo dice il capogruppo di Italia Viva al consiglio comunale di Palermo, Dario Chinnici.