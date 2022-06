Schillaci (M5S): "Basta collegamenti disastrosi per Ustica, la Regione vigili e sanzioni le inadempienze"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

”La mancata partenza dell’aliscafo da Ustica non è che l’ennesimo disservizio registrato nei collegamenti con le isole minori che proprio di recente ho denunciato con una interrogazione parlamentare all’Ars. È ora di dire basta e di pretendere che la Regione vigili sulla qualità servizi offerti e applichi quanto previsto dalla convenzione tra Stato e Regione del 2016 che prevede l’immediata sostituzione dei natanti guasti e l’applicazione di sanzioni in caso di inadempienze”. Lo afferma la deputata M5S Roberta Schillaci, che, dopo lo stop di domenica scorsa dell’aliscafo Zibibbo della Liberty Lines, ha scritto una nota all’assessore ai Trasporti Marco Falcone e alla dirigente del Trasporto regionale aereo e marittimo Dorotea Maria Piazza per chiedere “cosa intende fare la Regione per sopperire agli ulteriori disservizi, per tutelare il diritto alla mobilità dei cittadini residenti e dei turisti, preservando così la stagione turistica”.