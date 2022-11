Cortocircuito con il ministero, retromarcia di Schifani sui navigator: "Nessun contratto"

Retromarcia della Regione sui navigator. Nella tarda serata di lunedì, attraverso l'ufficio stampa dell'ente, il presidente Renato Schifani comunicava di aver "disposto il prolungamento dei contratti" fino al 31 dicembre per i 280 co.co.co. in forza ai Centri per l'impiego.

Ieri il ministero del Lavoro però ha precisato che i contratti, scaduti a ottobre, "non sono prorogabili" e così la Regione se n'è uscita oggi con una nota - in perfetto burocratese - in cui afferma di aver espresso solo "la volontà di continuare ad avvalersi" dei navigator, aggiungendo che "non sono mai stati avviati passaggi in ordine alla contrattualizzazione del personale". Pertanto, conclude il governatore Schifani nel documento diffuso oggi, "notizie in tal senso sono destituite di fondamento e non rendono giustizia all'agire celere, puntuale e preciso dell'amministrazione che presiedo".

Eppure il comunicato stampa di Palazzo d'Orleans parlava esplicitamente di proroga dei contratti (anche nel titolo) e di una disposizione del presidente in persona. Oggi il cambio di direzione, conseguenza dello stop imposto dal governo Meloni e non di un'errata interpretazione della stampa.

Discorso a parte merita l'effettiva contrattualizzazione di tutti i 280 ex navigator, che la Regione non ha formalizzato. Con in mezzo la festa di Ognissanti e la commemorazione dei defunti, infatti, difficilmente sarebbe potuta avvenire direttamente lunedì sera oppure oggi stesso, conoscendo poi la celerità e la puntualità degli uffici regionali.

Ironia a parte, nella nota divulgata dal presidente Schifani tramite l'ufficio stampa della Regione si parlava anche di "operazione a costo zero, in quanto i fondi provengono dalla legge sul reddito di cittadinanza e sul potenziamento dei Centri per l'impiego (il Dl 4 del 2019 convertito nella legge 26 del 2019) e, in particolare, sui risparmi che derivano del mancato completamento delle procedure selettive del personale di pari categoria da destinare proprio ai Cpi".

Perché parlare dunque di "operazione a costo zero" se l'intenzione della Regione era una semplice manifestazione di volontà e non quella di rimettere sotto contratto fino a dicembre i navigator? E infine se è vero che la Regione ha dato "preciso riscontro alla richiesta" del ministero del Lavoro, significa che c'è stato quindi un cortocircuito: chi l'ha provocato? Di certo non la stampa.