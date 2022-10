Schifani ad Arcore per incontrare Berlusconi: "Ore piacevoli e ricche di spunti come sempre"

Incontro ad Arcore ieri pomeriggio tra il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, e il neo presidente della Regione Siciliana Renato Schifani. "Due ore trascorse insieme, piacevoli e ricche di spunti come sempre, dal mio presidente", scrive Schifani sui suoi profili social.

Intanto il neo presidente della Regione Siciliana, in attesa dell'insediamento ufficiale, sta già lavorando alla formazione della sua squadra di governo. Secondo quanto apprende l'Adnkronos, il neo governo avrebbe in mente una giunta formata da politici eletti, tranne qualche piccola eccezione legata alla peculiarità della delega, come il Bilancio per esempio.

Schifani ha sempre detto che i suoi assessori sarebbero stati politici competenti nelle materie di cui si sarebbero dovuti occupare.