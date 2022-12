Regione, Schifani riceve l’ambasciatore italiano in Brasile

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha ricevuto oggi a Palazzo d'Orléans l'ambasciatore italiano in Brasile, Francesco Azzarello, in visita ufficiale. Il diplomatico ha illustrato al governatore la situazione del Paese dell'America latina. Al termine dell'incontro il presidente Schifani ha donato all'ambasciatore una medaglia federiciana in bronzo.