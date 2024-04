Europee, Schifani: "Bene la lista Forza Italia-Noi Moderati, più voce al popolarismo"

"L'accordo tra Forza Italia e Noi Moderati è una ulteriore passo per dare ancora più voce e forza a tutte le realtà che si riconoscono nel popolarismo e nei valori della libertà e della sussidiarietà. Grazie alla lungimiranza di questa intesa, il traguardo di un risultato a doppia cifra alle prossime Europee è ancora più vicino". Lo dice il presidente del consiglio nazionale di Forza Italia e governatore della Sicilia, Renato Schifani.

"Gli obiettivi comuni non potevano che condurre ad un'unione di intenti per lavorare insieme nel Parlamento europeo -prosegue -. In questo modo, Forza Italia, con Antonio Tajani, si conferma motore di un percorso volto a superare una frammentazione che da tempo disorienta l'elettorato. Costruiamo una proposta forte, solida e coesa per far contare sempre di più l'Italia in Europa".

Fonte Dire