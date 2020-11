Riecco Schifani: Berlusconi lo nomina suo consigliere politico

Il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi nomina il senatore palermitano Renato Schifani suo consigliere politico. "L'indiscusso impegno pluriennale nel partito - si legge in un comunicato - la grande autorevolezza dimostrata negli anni in cui ha rivestito il ruolo di capogruppo e la carica di presidente del Senato, lo spessore umano e politico unito ad una rara capacità di mediazione, hanno consolidato la stima e la fiducia del partito e dello stesso presidente Berlusconi nei suoi confronti. Il presidente rivolge i migliori auguri di buon lavoro al senatore Schifani per il nuovo e rilevante incarico che andrà a ricoprire".

E subito dopo la nomina sono arrivate le prime dichiarazioni di Schifani: "Ringrazio il presidente Silvio Berlusconi che ha voluto riconoscermi ancora una volta la sua fiducia, come già accaduto in passato, nominandomi suo consigliere politico, un ruolo che svolgerò con il massimo impegno e con la doverosa discrezione. Assumo questo incarico importante in un momento difficilissimo per la vita del Paese; una fase in cui la figura di Silvio Berlusconi si sta distinguendo e stagliando per equilibrio e senso di responsabilità. Qualità che non sono certo una novità per chi, come me, è legato a Berlusconi da lunga amicizia e da tante battaglie politiche condotte per i comuni ideali che, grazie a Forza Italia, hanno trovato una casa e una voce istituzionale. Proprio per questo tutto il mio impegno sarà dedicato a far sì che che quella voce sia sempre più forte".