Piazza Montevergini, Nicolao: "Scatole abbandonate con mittente e destinatario"

"Ho informato la Rap e la polizia municipale per la presenza di una catasta di cartoni abbandonati in piazza Montevergini - dice Antonio Nicolao, vice presidente della prima circoscrizione - in pieno centro storico e dove come si vede dalla foto una persiana ci ricorda la pericolosità in caso di incendio da parte di qualche piromane. Ho chiesto alla polizia municipale di verificare attraverso le etichette presenti su alcune scatole dove si evince il destinatario al fine di risalire verosimilmente a chi ha abbandonato incautamente il materiale facilmente incendiabile davanti ad una abitazione. Basterebbe chiamare la Rap e chiedere lo smaltimento del cartone, così come prevede il contratto dell'ex municipalizzata - conclude Nicolao - per evitare situazioni che possono rischiare di trasformarsi in tragedia, e contestualmente offrire alla città un immagine di normalità, almeno nel sito in questione".