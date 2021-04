Sbloccati i fondi di Palermo capitale Cultura, Gentile (Pd): "Comune si attivi per eventi estivi"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Dopo un anno di blocco del turismo e il conseguente impoverimento del capitolo di spesa dedicato alle attività culturali che si alimentano con la tassa di soggiorno, grande apprezzamento va al lavoro del ministro Franceschini per l'arrivo di una parte dei fondi di Palermo Capitale della Cultura 2018. Ora l'amministrazione comunale si attivi senza esitazioni nella programmazione dell'estate artistica della città".

Lo dichiara Milena Gentile, consigliera comunale del Partito democratico, che prosegue: "Occorre mettere in campo uno straordinario investimento di energie e di fondi per valorizzare le grandi risorse artistiche e multiculturali di cui è ricca Palermo. Dopo un inverno di clausura e di privazione degli stimoli culturali, abbiamo un estremo bisogno di elevare lo spirito. Urge organizzare iniziative diffuse sul territorio, eventi artistici di prossimità in tutti i quartieri e valorizzare il lavoro dei talenti locali, con attenzione alla sostenibilità ambientale e alle attività all'aperto, nel verde e in sicurezza. L'Amministrazione deve dare una prospettiva immediata di piena rinascita dalla sofferenza e, ora più che mai, la politica deve sentire il dovere di offrire a cittadine e cittadini la possibilità di ritrovare il piacere della cultura recuperando così il tempo perduto della bellezza e delle relazioni".