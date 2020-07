Sbarchi di migranti e incubo Covid, Razza: "Assicuriamo controllo sanitario"

"Su tutti i migranti che arrivano in Sicilia assicuriamo un controllo sanitario che, grazie all'ordinanza del presidente Musumeci, individua specifici obblighi. Ma la nostra Isola non può pagare il prezzo di politiche sbagliate che hanno comportato l’aumento degli sbarchi". Lo ha detto l'assessore regionale alla Salute Ruggero Razza a TgCom24 per fare il punto sulle iniziative che il governo Musumeci sta programmando per l'emergenza Coronavirus. Soprattutto nelle aree di sbarco dei migranti.

"Siamo la frontiera d’Europa - ha sottolineato Razza - e pretendiamo rispetto. Questo grido di denuncia, accanto a tutte le comunità interessate, il presidente della Regione lo porterà mercoledì alla commissione Schengen".