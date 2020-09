Santa Flavia, Restivo passa alla Lega e nasce gruppo in Consiglio

La Lega cresce e si struttura nei comuni della provincia di Palermo con l'adesione, a Santa Flavia, della consigliera comunale Francesca Restivo. Affiancherà Giuseppe Tripoli, commercialista e presidente leghista dell'assise consiliare del centro marinaro alle porte del capoluogo. A dare battesimo alla neo consigliera del Carroccio è stato il commissario provinciale, Alessandro Anello, alla presenza, tra gli altri, di Grazia Carmina, pediatra e coordinatrice cittadina del partito guidato da Matteo Salvini.

"Sono particolarmente soddisfatto - dice Anello - che Francesca Restivo abbia deciso di sposare il nostro progetto politico, che ci consente di rafforzare l'azione amministrativa all'insegna del buon governo in un territorio strategico come quello di Santa Flavia. Potremo inoltre costituire il gruppo consiliare, del quale la neo consigliera sarà il capogruppo. Insieme a Giuseppe Tripoli porteranno avanti le istanze dei cittadini, ascoltato i bisogni dei territori per dare risposte concrete".