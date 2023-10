Santa Flavia, nasce gruppo consiliare di Forza Italia

Le consigliere comunali di Santa Flavia Maddalena Venturi e Giuseppa Sanfilippo aderiscono a Forza Italia, che sarà da oggi presente formalmente in Consiglio comunale con un proprio gruppo consiliare. La decisione è stata presa al termine di un incontro avuto con il coordinatore regionale Marcello Caruso e con il deputato regionale Gaspare Vitrano.

Le due consigliere, che alle elezioni del 2022 erano state elette rispettivamente nella lista "Alternativa Comune" e "Insieme per Santa Flavia", hanno affermato che "il lavoro portato avanti in Consiglio comunale sarà improntato a dar voce alle esigenze della nostra comunità e del suo territorio, in un rapporto di dialogo costruttivo con l'Amministrazione comunale."

Per Caruso e Vitrano, questa nuova adesione a Forza Italia e la costituzione del nuovo gruppo consiliare "sono la conferma di come il partito sia stia sempre più radicando nel territorio, costruendo una rappresentanza importante a livello istituzionale per Santa Flavia. Un rapporto di collaborazione e dialogo anche con il Governo regionale rappresenterà una opportunità di valorizzazione delle tante risorse di questo territorio, dal turismo alla pesca, fino al patrimonio storico e archeologico, per creare nuove opportunità di lavoro e crescita".