Santa Cristina Gela, Chinnici (Pd): "Sul tempio crematorio la Regione continua a latitare"

"La Regione Siciliana continua a latitare sul tema dei templi crematori in Sicilia ed in particolare su quello di Santa Cristina Gela, in provincia di Palermo. Da mesi attendiamo una risposta da parte dell'assessore delle Autonomie locali e della Funzione pubblica e all'assessore per la Salute all’interrogazione a risposta scritta che abbiamo presentato a dicembre scorso, nella quale chiediamo se il piano regionale di coordinamento sia stato approvato, se il Comune di Santa Cristina Gela è individuato quale sede di un forno crematorio, e qualora il piano regionale non sia stato approvato o il Comune non fosse stato individuato come sede di forno crematorio, di sospendere o annullare ogni atto riguardante la realizzazione di un impianto".

Lo dice Valentina Chinnici, deputata del Pd all'Ars, che aggiunge: "L'amministrazione comunale di Santa Cristina Gela ha già approvato il progetto di fattibilità per la progettazione, realizzazione e gestione in concessione di un tempio crematorio presso il cimitero e il Consiglio comunale ha approvato la pubblica utilità dell'opera".

"Per questo - conclude Chinnici - abbiamo ripresentato la stessa interrogazione, ma a risposta orale nella speranza che gli assessori competenti stavolta forniscano una risposta. Ogni attività svolta dai singoli Comuni, infatti, al di fuori del piano regionale di coordinamento ai sensi della legge regionale 18 del 2010, sarebbe da censurare non potendo considerarsi conforme alle normative nazionali e regionali vigenti".