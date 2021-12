Sanità, riparte il confronto Regione-sindacati: sul tavolo nuove assunzioni e la stabilizzazione dei precari

È ripartito il confronto tra l’assessorato regionale alla Salute e le organizzazioni sindacali. Sul tavolo alcune questioni centrali per il rilancio del settore, a cominciare dal Pnrr, per cui la Regione ha annunciato ai sindacati di essersi impegnata - assieme a Basilicata, Puglia e Campania - per far aumentare la percentuale di fondi destinata al Sud dal 40 al 45 per cento, così da poter davvero sperare di ridurre il divario tra le due aree del Paese.

"Dovremo ragionare assieme sul documento di programmazione per la spesa dei fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza - ha detto Sebastiano Cappuccio, segretario generale della Cisl Sicilia - perché, al di là dei contenuti e degli indirizzi, è importante capire come concretamente le risorse verranno utilizzate per creare effettiva ripresa e sviluppo". Un nuovo appuntamento sul tema, quindi, è stato programmato per la prima metà di gennaio quando l’Agenas, che ha ricevuto dal ministero della Salute il compito di accompagnare le regioni nella programmazione della spesa del Pnrr, consegnerà all’assessorato i documenti su cui si potrà aprire il confronto con le organizzazioni sindacali.

In merito alle questioni relative al personale della sanità regionali, il segretario della Cisl Fp Paolo Montera ha chiesto all’assessore Ruggero Razza una direttiva per la proroga dei precari fino a dicembre 2022, la definitiva conclusione dell’iter di approvazione delle nuove dotazioni organiche in tutti gli enti del sistema sanitario regionale, così da poter procedere con i nuovi concorsi e le stabilizzazioni dei precari storici, e la creazione di una cabina di regia per gestire la mobilità di bacino sull’Isola. "Sappiamo che alcune aziende continuano, nonostante le diverse indicazioni fornite dall’assessorato - ha fatto presente Montera - ad avviare contratti di lavoro a tempo determinato soltanto per pochi mesi impedendo una reale soluzione alle carenze di organico di alcune aree, anche più svantaggiate. È necessario che si intervenga per impedire che accada ancora. Ogni sforzo deve essere mirato a creare occupazione buona e stabile".

"Con l’insorgere della pandemia gli ospedali siciliani, in sofferenza perché carenti di organici, sono andati in tilt. Per questo è necessario completare subito l’adeguamento delle piante organiche", è stata la posizione di Luisella Lionti ed Enzo Tango, segretari generali della Uil e Uil Fpl Sicilia. "In particolare - hanno fatto presente - serve massima attenzione per i pronto soccorso, dove si è registrato il maggiore intasamento. Abbiamo ancora davanti agli occhi le fila delle ambulanze e la difficoltà a ricoverare sia i contagiati sia i pazienti con gravi patologie ma diverse. Bisogna, inoltre, procedere alla riclassificazione e progressione di tutto il personale interno, che da più tempo attende risposte, riconoscendo le mansioni superiori che sono in atto espletate e prevedendo percorsi di riqualificazione che consentano le progressioni verticale, implementando le competenze informatiche. Infine - concludono Lionti e Tango - bisogna stabilizzare il nuovo personale utilizzato per l’emergenza Covid. In atto è prevista dal governo nazionale una proroga di un anno ma bisogna pensare a come passarli a rapporto di lavoro dipendente, anche a tempo determinato. Oltre a rafforzare gli ospedali bisogna immaginare un servizio sanitario sul territorio con nuove strutture e che punti alla telemedicina e all’assistenza domiciliare per gli anziani e per i non-autosufficienti”.

Infine, la Cisl Fp Sicilia ha chiesto garanzie e tempi certi in merito alla nomina della nuova governance di Seus, ricevendo rassicurazioni in merito dall’assessore: "I lavoratori sono disorientati, serve un intervento rapido e l’incarico a un professionista esperto, fuori da eventuali logiche politiche-elettorali". Novità potrebbero arrivare già la prossima settimana.