San Mauro Castelverde, il paese della rigenerazione culturale

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

L’esperienza di rigenerazione culturale e turistica di San Mauro Castelverde è tra gli argomenti del Convegno internazionale, organizzato dall’Università Federico II di Napoli che si terrà il 23 settembre in Campania, dal tema: “Valorizzazione, gestione e sostenibilità del turismo nei borghi d’Italia”. A darne notizia è il sindaco Giuseppe Minutilla che, con soddisfazione, sottolinea il cambio di passo del suo paese. A relazionare sarà il prof. Fabrizio Ferreri dell’Università di Catania, responsabile del progetto Borghi, che parlerà di “Turismo e coscienza di luogo” portando proprio l’esperienza e l’esempio di San Mauro Castelverde. “Testimoniare la nostra esperienza, nell’ambito di questo importante evento accademico nazionale – afferma il sindaco Minutilla – è la certificazione che stiamo lavorando bene e questo ci stimola a continuare su questa strada, sulla strada del cambiamento, che abbiamo intrapreso già da qualche anno".

E' ancora vivo, infatti, il ricordo dell’inaugurazione, avvenuta nell’ottobre 2022, delle statue all’ingresso del paese dedicate a Falcone e Borsellino. Un momento importante e significativo per San Mauro Castelverde che non vuole più essere il paese del mandamento mafioso ma il Borgo del cambiamento. È stato un segnale forte e chiaro che il sindaco Minutilla ha voluto dare che è anche diventato lo slogan del progetto Borghi finanziato dall'Unione Europea per 1 milione 600 mila euro. Il progetto dal titolo "Borgo vivo: dal mandamento al cambiamento" si è classificato primo nella provincia di Palermo, quarto in Sicilia. Quest’ultimo è uno dei tanti finanziamenti che negli ultimi anni sono arrivati a San Mauro Castelverde grazie all’impegno dell’amministrazione guidata da Minutilla.

“Stiamo parlando – precisa il sindaco - di più di 56 milioni di euro tra progetti in fase di realizzazione e finanziati. Risultati significativi ai quali va aggiunta la positiva considerazione che San Mauro in questi anni si è conquistata sia a livello territoriale che nei rapporti politico istituzionali”. Questo è il punto di partenza per un cambiamento vero e reale del Paese che negli ultimi tempi è diventato anche punto di riferimento per gli amanti dell’avventura e delle esperienze adrenaliniche in sicurezza con la ZipLine e a breve con l’altalena gigante più alta d’Europa. Una peculiarità che aggiunta a quelle già presenti dal punto di vista ambientale come le Gole di Tiberio, l’area protetta dal Parco, il centro storico medievale e tanto altro ha fatto coniare al sindaco Giuseppe Minutilla lo slogan, che è anche un obiettivo: “San Mauro: il paese delle attrattive”.