San Mauro Castelverde, al via i lavori del nuovo edificio scolastico della scuola primaria

La scuola primaria di San Mauro Castelverde avrà una sede propria. Una notizia importante per il paese e un obiettivo raggiunto dall’amministrazione comunale guidata da Giuseppe Minutilla. “Da sempre – afferma il sindaco - la scuola è stata ospitata in edifici provvisori e adattati. Una condizione inaccettabile per i ragazzi ma anche per noi amministratori. Questa era infatti una problematica che ho sempre cercato di risolvere percorrendo tutte le strade possibili. Finalmente oggi ci siamo riusciti e anche questo sogno a breve diventerà realtà. Poter dare ambienti scolastici idonei e più sicuri ai nostri bambini ma anche a coloro che ci lavorano è una grande soddisfazione. Un ringraziamento particolare – conclude Minutilla – lo voglio fare all’architetto Giuseppe Franco dell’ufficio tecnico comunale che ha redatto il progetto".

La nuova costruzione sarà realizzata con le risorse assegnate dal Ministro dell’istruzione e del merito a valere sui fondi di cui al Pnrr. L’importo complessivo del progetto finanziato è di euro 2 milioni e 370 mila. I lavori saranno eseguiti dall’impresa Spallina costruzioni di Gangi che si è aggiudicata l‘appalto. Il nuovo istituto sarà realizzato accanto al plesso scolastico e alla palestra della scuola media andando a creare una vera e propria cittadella dedicata all’istruzione, uno spazio finalizzato all’apprendimento e all’educazione che deve favorire la cultura e diventare un luogo di crescita e di confronto per fare acquisire una dimensione civica ai giovani cittadini nell’ottica di una società partecipata.