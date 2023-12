Salvini dopo l'attacco della Regione: "Il Ponte unisce Palermo al resto del mondo, metterci una fiche è normale"

"Le grandi opere le fai perché sei convinto che portino sviluppo, è chiaro che su un ponte degli italiani che non unisce Messina a San Giovanni ma con un treno veloce Palermo al resto del mondo, metterci una fiche è normale". Il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini intervenendo a Palazzo Barberini a Roma alla presentazione del libro 'Fatti per unire' torna così sulla questione dopo le polemiche seguite alla rimodulazione dei fondi per la realizzazione dell'opera decisa dal governo. "Sul ponte che unisce Sicilia e Calabria - prosegue Salvini - mia figlia che è in prima media può intuire che è il ponte degli italiani".

Ieri sulla vicenda è intervenuta anche la Regione siciliana con una nota nella quale ha fatto sapere che "la decisione governativa per cui la quota di compartecipazione della Sicilia debba essere di 1,3 miliardi di euro non è mai stata condivisa dall’esecutivo regionale".

E anche oggi le critiche alla decisione del governo nazionale proseguono. "Mentre tutte le analisi, a partire da quella dello Svimez, confermano che senza l’utilizzazione massiccia di risorse aggiuntive il Mezzogiorno rischia la più cruda recessione, vengono sottratti alla Sicilia e alla Calabria 1.600 milioni del Fondo di Sviluppo e Coesione per dirottarli sul Ponte dello Stretto. Proprio come nel gioco delle tre carte il ministro Salvini fa apparire e scomparire, a suo piacimento, le risorse", dichiarano in una nota congiunta il segretario confederale della Cgil nazionale Pino Gesmundo e i segretari generali della Cgil Calabria e della Cgil Sicilia, Angelo Sposato e Alfio Mannino.