Salvini: "La nomina di Schifani c'è, si corra perché la Palermo-Catania non è un’autostrada degna di questo nome"

Il presidente della Regione Renato Schifani non lo aveva citato, chiamando in causa genericamente il "governo nazionale", ma la risposta del vicepremier nonché ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, sull'autostrada A29 non si è fatta attendere. E a quel punto è arrivata la controreplica del governatore siciliano. A conferma della frizione in atto tra Palazzo d'Orléans e l'esecutivo di Roma.

"Sulla Palermo-Catania ho fatto almeno cinque incontri con il governatore Schifani e con l'Anas. La nomina a commissario del governatore Schifani, con il sostegno dell'Anas, c'è e quindi conto che, nel nome dell'autonomia, si corra, finalmente perché l'ho fatta più di una volta e non è un'autostrada degna di questo nome. Però diciamo che un giorno sì e uno no con Anas e i funzionari mi faccio sentire e devo dire che qualcosa si muove finalmente", ha detto Salvini, intervenuto a Caltanissetta per la prima festa della Lega in Sicilia.

Poi la nota di Schifani che è tornato sulla vicenda per una puntualizzazione: "Ringrazio il ministro Salvini per l'attenzione e l'interesse che ha sempre dimostrato nei confronti dei problemi della Sicilia. A lui mi legano sintonia e unità di intenti e con lui lavoro benissimo. Ma devo ribadire che il testo del Dpcm per rendere operativa la mia nomina di commissario è da tempo fermo negli uffici del ministero dell'Economia e delle Finanze, non certo per una responsabilità del ministro Salvini".