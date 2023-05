Salvini: "Il Ponte sullo Stretto sarà un modello di ingegneria, bellezza e ricchezza"

"Così come la diga di Genova è un modello di ingegneria idraulica a livello europeo, il ponte sullo Stretto sarà un modello di ingegneria, di bellezza e di ricchezza a livello europeo". Ad affermarlo è il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini in occasione della cerimonia della posa della prima pietra della nuova Diga Foranea di Genova.

"I lavori della Diga devono essere occasione di sviluppo, di lavoro di ricchezza per tutti: le imprese e i lavoratori. E quindi conto che quello di oggi sia un passaggio", sottolinea Salvini.

"Il modello Genova - rileva - ha avuto grande seguito e ora tutti vogliono il commissario per le grandi opere. In qualunque città io vada lo chiedono tutti: 'da Palermo a Catania, da Roma a Latina mi dicono dammi il Commissario'. Già questo ti fa dire che se il commissariamento non è più un'eccezionalità ma una prassi questo significa che qualcosa non va e bisogna rivedere la legislazione sui contratti pubblici. Conto che il nuovo Codice sui contratti pubblici possa porre rimedio", aggiunge Salvini.

"Da una disgrazia assoluta, inaccettabile, non un incidente. Da un dramma che ancora chiede vendetta per i morti del Ponte Morandi, Genova ha saputo rialzarsi in maniera incredibile", spiega Salvini.

Per il ministro, inoltre, "l'Italia è il Paese dove si osa, dove si crea. Abbiamo gli ingegneri migliori al mondo. A me vedere che ci sono i nostri ingegneri nucleari che vanno a portare innovazione e futuro in tutti gli altri paesi del mondo ma non qua non mi sta bene; vedere i nostri ingegneri idraulici nel mondo ma non qua, vedere che ci sono ingegneri impegnati a costruire porti e ponti ma non qua non mi sta bene".