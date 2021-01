Salvini va a trovare Santa Rosalia: "Che emozione, ridacci lavoro e speranza"

"Un'emozione partecipare alla Santa Messa e pregare Santa Rosalia sul Monte Pellegrino a Palermo, chiedendo alla Santa la Grazia di ridonare salute, lavoro e speranza a tutti gli Italiani". Così il leader della Lega, Matteo Salvini, che nel tardo pomeriggio di ieri ha postato sui social le immagini (quattro in tutto) della sua visita al Santuario di Santa Rosalia, patrona di Palermo.

Salvini ha raggiunto il Santuario dopo l'udienza preliminare all'Ucciardone sempre con la mascherina di Paolo Borsellino, fedele "compagna" della sua tappa palermitana. Una scelta che ha causato diverse polemiche in queste ore. Salvatore Borsellino, il fratello del giudice ucciso nel '92 in via D'Amelio lo ha attaccato così: "Mi viene da vomitare, fa tutto a scopo di propaganda. Se Rita fosse stata ancora in vita sarebbe scesa giù per cacciarlo via a calci. Purtroppo io abito lontano". Salvini si è difeso: "Io omaggio gli eroi dell'antimafia, punto".

