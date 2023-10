Salvini a Palermo: "Investiremo 18 miliardi su strade e autostrade in Sicilia"

"Serve coraggio. Questa opera è un inno alla vita. Al 'si può fare'. Perché io immagino cinque anni fa quando si entrò in quest'area qualcuno si pose il dubbio: 'Ce la faremo?'". Sono le parole del vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini che ha parlato a Palermo in occasione dell'inaugurazione del molo trapezoidale.

"L'opera di oggi mi dà la forza di andare avanti - ha detto -. Penso alla Palermo-Catania-Messina che finalmente sarà un'autostrada. Perché oggi non lo è. Ecco, quello per cui stiamo lavorando. Unire il Paese da Palermo a Bolzano. Ringrazio l'amico Renato Schifani. Ci sentiamo ogni giorno".

"Stiamo lavorando per aprire il Ponte. E' un diritto per i siciliani esser collegati al resto dell'Europa. Ma il Ponte si inserisce in un contesto particolare. Ci sono 17 miliardi di investimenti ferroviari già finanziati in Sicilia, di cui 12 dedicati alla velocizzazione della Palermo-Catania-Messina. Aggiungo altri 18 miliardi sul sistema statale e autostradale siciliano. Sono convinto che riusciremo a spendere tutto e bene".

Poi sul Ponte ha aggiunto: "Lunedì in legge di bilancio avremo la copertura economica necessaria per il Ponte sullo Stretto, un'opera che milioni di siciliani e italiani aspettano da 50 anni e sono contento che la Lega sia protagonista di questo successo". Sugli appalti in Sicilia, Salvini ha detto: "A luglio, agosto e settembre sono stati richiesti più di 100 mila codici identificativi per le gare per appalti di 52 miliardi di euro

Gli investimenti in Sicilia

"La Lega in Sicilia corre e se corriamo in due tanto meglio - ha aggiunto Salvini - Il mio rapporto con Schifani, da ministro delle Infrastrutture, è ottimo. La quantità di denari che il governo sta investendo in Sicilia per quanto riguarda il mio settore non ha precedenti nella storia della Repubblica. Piu di cosi in un anno era difficile fare".

Sull'accordo con Lombardo

Così invece sul nuovo patto federativo con il partito di Raffaele Lombardo. L'accordo porterà alla nascita di un intergruppo parlamentare all'Ars e a una strada comune per le Europee. "Io - ha detto - sono convintamente autonomista, quindi avere un accordo in Sicilia con una forza come l'Mpa è importante. Nei prossimi mesi faremo altre intese come questa in altre regioni. Significa che La Lega cresce in Sicilia e che all'Assemblea regionale siciliana i nostri due gruppi avranno maggiore forza per portare avanti progetti per il bene per i siciliani".

La riforma della giustizia

"La riforma della giustizia prima si fa meglio è, a prescindere dal caso di Catania. Perché molti imprenditori stranieri aspettano di investire in Italia in attesa di una riforma della giustizia. Tempi certi, procedimenti certi, giustizia penale ma soprattutto giustizia civile. Una riforma della giustizia serve ma non perché il giudice Apostolico va in piazza e chiede gli sbarchi, serve agli italiani. Una riforma fatta coi giudici".

Sulle province

"Spero che le province vengano reintrodotte il prima possibile con l'elezione diretta da parte dei cittadini e con pieni poteri".