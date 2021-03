Salvini atteso a Palermo: "Io a testa alta, nell'Aula dove di solito si processano i mafiosi..."

"Domani alle 9.30 sarò di nuovo in Tribunale a Palermo, nell'Aula dove di solito si processano i mafiosi, accusato di aver 'sequestrato' 147 immigrati a bordo di una nave spagnola. I sindaci (ovviamente di sinistra) di Palermo e di Barcellona hanno costituito le loro città parti civili contro di me...". Lo scrive su Facebook, Matteo Salvini. "Ma vi pare normale?!? Come sempre andrò in quel Tribunale a testa alta, orgoglioso di aver fatto il mio dovere da ministro, nel rispetto della legge e a difesa della sicurezza del mio Paese. Grazie per il vostro affetto, per me prezioso", conclude il leader della Lega.