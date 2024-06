Salvini: "Siamo pieni di immigrati clandestini che fanno casino anche a Palermo"

Primo provvedimento in Ue? "La difesa dei confini. I migranti e stranieri regolari e perbene, sono miei fratelli e mie sorelle, e quindi il problema non è il colore della pelle dove nasci, il problema è rispettare le regole". Lo ha detto Matteo Salvini, ospite ieri sera di "Dritto e Rovescio" su Rete4. "Negli anni passati l'Europa non ha fatto nulla per difendere i confini e l'Italia è piena di immigrati clandestini che fanno casino a Milano, a Roma, a Napoli, a Palermo, ovunque. Dobbiamo difendere i confini del nostro paese e rispedire a casa i delinquenti", conclude.