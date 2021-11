Salvini: "Io, candidato premier sarò in aula bunker dove fu processato Totò Riina..."

"Che il futuro candidato premier si colleghi dall'Aula bunker di Palermo, dove è stato processato Totò Riina, non sarebbe stata una bella immagine...". Lo ha detto Matteo Salvini, intervenendo alla scuola politica della Lega a Milano, con riferimento al processo per Open Arms, che lo vede imputato a Palermo.

Il nuovo corso della Lega partirà con l’assemblea programmatica di dicembre. "L'assemblea programmatica - ricorda - l'avremmo potuta fare una settimana dopo, non l'11 e 12 dicembre, sarebbe stato meglio, ma non potevo partecipare in contumacia". Il sabato successivo è infatti prevista l’udienza del suo processo per i fatti della Open arms. "Certo - conclude - magari sarebbe stato bello collegarsi con Richard Gere alle spalle...".