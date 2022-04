Cinisi, Salvina Di Maggio dall'opposizione alla giunta Palazzolo: nominata assessore

Salvina Di Maggio, consigliere comunale di Cinisi, dall'opposizione alla giunta. Ieri è stata nominata dal sindaco, Giangiacomo Palazzolo, assessore con deleghe alla pianificazione del territorio e all’edilizia. Prende il posto di Luisa Storaci che poco più di un anno fa, a sua volta, aveva sostituto l'assessore Leo Biundo."Salvina Di Maggio ha dimostrato - dice il primo cittadino - di avere coraggio perchè ha sposato una verità incontestabile: ogni qualvolta succede un passaggio del genere si accontenta il cittadino che vuole una classe politica che non sia litigiosa e che sia in perfetta sintosia e in collaborazione per lo sviluppo del territorio. Il suo ingresso - conclude Palazzolo - deve essere preso come un momento di grande collaborazione tra le forze politiche, di rinnovato impegno dell'amministrazione di tutelare gli interessi della comunità".

"Si apre una nuova pagina politica, un cambio di passo che - commenta il neo assessore - non passa inosservato perchè non ho fatto mistero delle critiche nei confronti di questa amministrazione. Molte persone si chiederanno il motivo del mio passaggio e molte non condivideranno la mia scelta ma nel momento in cui mi è stata data la possibilità di rimboccarmi le maniche e lavorare per il mio paese, ho deciso di farlo. Mi inserisco in una squadra che ha dimostrato di non serbare rancore nei confronti di chi la pensa diversamente ed è con questa diversità di pensiero che potremo fare un grande lavoro di squadra".